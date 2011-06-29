Янукович: сопротивление со стороны бюрократов огромное

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что успешное завершение дерегуляции экономики будет способствовать внедрению в Украине современных европейских стандартов в сфере ведения бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на совместном украинских-монгольском бизнес-форуме в Киеве.

«Я убежден, что государственная политика дерегуляции приведет к тому, что мы выйдем на современные европейские стандарты предоставления услуг, в том числе, и технические стандарты, которые есть в мире», - сказал президент.

Он отметил, что дерегуляция в экономике имеет целью снять препятствия для ведения бизнеса. В этом контексте он напомнил, что уже ликвидированы 12 тысяч предприятий, которые предоставляли административные услуги, и во многих случаях работали по коррупционным схемам, «которые придумывали чиновники разных уровней».

«Тот «налог на коррупцию», который платил украинский бизнес, постепенно сокращается, и он будет сокращаться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он признал, что путь реформирования - непростой. «Сопротивление со стороны бюрократов при проведении реформ – огромное. Во время этой работы используются различные средства. Очень часто - политические возможности», - подчеркнул президент, отметив, что речь идет о случаях, когда коррупционеры, которые привыкли делать бизнес на государственном бюджете, прикрываются демократическими лозунгами.

По его словам, с целью успешного завершения дерегуляции в Украине сегодня применяется полезный мировой опыт, к работе в Комитете по экономическим реформам привлекаются эксперты из ведущих консалтинговых компаний мира.

Также президент заявил, что админреформа, которая сейчас проводится в стране, прежде всего, касается «стратегической перестройки государства под те реформы, которые уже начали набирать обороты».

Кроме того В.ЯНУКОВИЧ в который раз отметил, что процесс реформирования в Украине, как и борьба с коррупцией, – необратим. «Это процесс непростой, болезненный... Это постоянная работа, которая будет вестись при модернизации нашей страны», - сказал глава государства.