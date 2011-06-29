Милиция хочет получить доступ к серверам интернет-издания «ОстроВ»?

Киевский независимый медиа-профсоюз выражает глубокую обеспокоенность по поводу попытки донецкой милиции получить несанкционированный судом и тайный от журналистов доступ к информации, которая поступает и хранится на серверах общественно-политического интернет-издания «ОстроВ».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении КНМП.

В документе отмечается, что “факт такой попытки подтверждается, кроме заявления журналистов «ОстроВа», ответом провайдера сайта на письменный журналистский запрос члена нашего профсоюза Сергея ГАРМАША (ПЕТЕШОВА)”. “В частности, фирма «Д» заявила, что «подтверждает получение письма от ГУ МВД Украины в Донецкой области от 09.06.2011 года в связи с расследованием уголовного дела, которое находится в ведении следственного подразделения», - говорится в сообщении КНМП.

Профсоюз напоминает, что согласно законодательству Украины лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должно быть поставлено в известность об этом. “Никто из журналистов «ОстроВа» не получал такого предупреждения”, - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что “КНМП расценивает действия милиции как попытку препятствования профессиональной деятельности журналистов, проявление тенденции на свертывание свободы слова в Украине”.

КНМП “требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить давление на журналистов, известных своим объективным отношением к власти, через правоохранительные органы”.

При этом в заявлении профсоюза отмечается: “Не доверяя правоохранительным органам Украины, в случае бездеятельности власти по поводу преследования журналистов, КНМП оставляет за собой право привлечь внимание международной общественности к этому и другим фактов притеснения свободы слова и прав журналистов Украины”. “Также мы оставляем за собой право обращаться в международные судебные организации для защиты законных прав и свобод членов нашего профсоюза и других журналистов Украины”, - заявляют в КНМП.