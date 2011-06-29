Литвин: Тимошенко была и будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО дискредитирует судебную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил во время прямой телефонной линии в газете «Известия в Украине».

По его словам, если анализировать публичную часть судебного процесса, то видно, что происходит «анархизация судебной системы», происходит ее дискредитация.

Спикер считает, что «это один из первых процессов, который позволяет задействовать принцип состязательности».

При этом он подчеркнул, что в данном случае «аргументы и логика» со стороны защиты смотрелись бы более убедительно, чем «какое-то выразительное поведение на конфронтацию».

«От этого ТИМОШЕНКО и ее команда не выигрывают», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, закончится судебный процесс над Ю.ТИИМОШЕНКО, председатель ВР сказал: «Когда завершится этот процесс – это одному Богу известно».

По словам В.ЛИТВИНА, с самого начала это дело вызвало международный резонанс.

«И здесь будут использовать все процедуры, и особенно активно будет выступать линия защиты, судя по началу процесса, но, я думаю, что состязательность, аргументы, логика, они будут или приобретать сторонников, или та или иная сторона будут терять сторонников», - считает спикер.

«Речь идет уже не столько о гипотетическом решении суда, сколько речь идет о борьбе за общественное мнение, в том числе и за пределами страны», - добавил он.

Вместе с тем, В.ЛИТВИН убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО не уйдет из политики. «ТИМОШЕНКО была и будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО, которую прокуратура обвиняет в превышении служебных полномочий во время подписания контрактов на поставки российского газа в январе 2009 года и в других злоупотреблениях во времена управления ею правительством в 2007-2010 годах.

Ю.ТИМОШЕНКО, которая отвергает выдвинутые против нее обвинения, в первый день судебного процесса назвала его «судилищем и фарсом» по заказу В.ЯНУКОВИЧА, которому она проиграла президентские выборы 2010 года.

Сегодня, 29 июня, Печерский районный суд Киева перенес на 4 июля рассмотрение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.