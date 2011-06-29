В Нашей Украине возмущены «совдеповской показухой» власти

В партии «Наша Украина» называют цинизмом празднование властью дня Конституции, которую она нарушает.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Власть отметила День Конституции фейерверками и карикатурными празднованиями. За этой совдеповской показухой стоит обычный цинизм», - отмечают «нашеукраинцы».

В партии заявляют, ссылаясь на последние исследования, что в 2010 году почти 800 тысяч граждан Украины пострадали от насилия в правоохранительных органах. «Это означает, что каждые 40 секунд в милиции происходят издевательства. Известно, что в 2010 году в учреждениях милиции погиб 51 человек, а на 20 июня 2011 года уже насчитывается 26 погибших. По оценкам Представительства ОБСЕ в Украине, более 30 тысяч наших граждан ежегодно становятся жертвами торговли людьми. Этот поразительный факт означает, что при безразличии и неэффективности власти в стране процветает работорговля», - подчеркивают в «Нашей Украине».

В партии также приводят данные социологического опроса Центра Разумкова, в соответствии с которым более 70% граждан Украины ощущают ухудшение состояния соблюдения своих экономических и социальных прав.

«Наступление на права граждан, издевательства и пытки вместе с преследованием политической оппозиции происходят на фоне стремительной деградации судебной системы, которая превращается в орудия сведения бизнесовых и политических счетов и не защищает граждан от властного произвола», - отмечают в партии.

По мнению «нашеукраинцев», ситуация в Украине вызывает закономерную обеспокоенность у европейских партнеров, о чем свидетельствуют последние заявления руководства Европарламента, в которых привлекается внимание к состоянию дел с соблюдением демократических процедур, деятельностью свободного суда и медиа в Украине.

«Приняв на себя всю полноту полномочий, нынешняя власть несет прямую ответственность за такое положение», - заявляют в партии.

Большинство сограждан считает власть главным нарушителем демократических прав и свобод в Украине. «Это – главный вывод, сделанный людьми за последние два года. Люди не нуждаются в празднованиях, которые организуют чиновники, нескрываемо презирающие самих людей. Люди требуют соблюдения Конституции, возвращения демократических свобод и прекращения политики, которая сознательно ведет подавляющее большинство наших граждан к бедности», - отмечают в «Нашей Украине»..

По сути, отмечают в партии, каждый шаг нынешней власти является бутафорией. «Власть не понимает и не чувствует угрожающей и гнетущей атмосферы, в которой живет страна. Поэтому, независимо от политических взглядов и партийных вкусов, мы призываем всех граждан страны не сомневаться в целесообразности защиты своих прав и активно проявлять гражданскую позицию, чтобы вместе остановить наступление на каждого из нас», - говорится в сообщении.