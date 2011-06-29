Янукович: Сотрудничество с МВФ свидетельствует о доверии к Украине

Сотрудничество МВФ с Украиной является свидетельством доверия к нашему государству и его банковской системе. Как сообщает официальный сайт главы государства, такое убеждение выразил Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам ведущих украинских СМИ.

Президент отметил, что значение имеют условия, на которых страна сотрудничает с МВФ: «Мы никогда не будем брать кредиты под проценты, под которые это делало предыдущее правительство, – 27, 28% – это вообще дикость. Это вопрос, на который еще тоже нужно будет давать ответ. Мы сейчас берем кредиты в диапазоне от 5,7% приблизительно до 6,5%.

Янукович назвал МВФ своеобразным «индикатором» для мировой финансовой банковской системы. «Если МВФ имеет дело с любой страной, имеет программы – это значит, что есть доверие. Это значит, что эта страна способна выполнять свои обязательства, что она - конкурентоспособная», - сказал глава государства.