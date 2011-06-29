Милиция не пускает журналистов в Печерский суд

Милиция не пропускает журналистов в зал Печерского районного суда Киева, где сегодня начнется первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в судебный зал установлена рамка-металлоискатель, возле которой стоят несколько работников милиции и не пускают журналистов в зал, мотивируя это тем, что в зале нет места.