Милиция не пускает журналистов в Печерский суд
10:15, 29 июня 2011Политика
3149 0
Говорят, нет места...
Милиция не пропускает журналистов в зал Печерского районного суда Киева, где сегодня начнется первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.
Как передает корреспондент УНИАН, у входа в судебный зал установлена рамка-металлоискатель, возле которой стоят несколько работников милиции и не пускают журналистов в зал, мотивируя это тем, что в зале нет места.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter