Грищенко открыл в Страсбурге Летний университет демократии

Сегодня министр иностранных дел Украины, председатель Комитета министров Совета Европы Константин ГРИЩЕНКО открыл 6-й Летний университет демократии в Страсбурге.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в своей речи по случаю открытия К.ГРИЩЕНКО ознакомил присутствующих с приоритетами украинского председательства и заверил участников собрания, что реализация приоритетов украинского председательства станет весомым вкладом нашего государства в создание общего европейского будущего на надежной правовой и политической основе - на нормах и принципах Совета Европы.

Председатель Комитета министров отметил, что демократия является сферой, которая должна находиться под постоянным контролем свободных средств массовой информации и независимой судебной системы. «Она требует культуры открытости и оперативности от политических лидеров, которые должны быть внимательными к ожиданиям своих сограждан и быть образцом активного участия в общественной жизни”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что Летний университет демократии, вместе с Европейской сетью школ политических студий, является уникальной платформой для обмена опытом по вопросам функционирования демократии. «Эти платформы позволяют новому поколению политических лидеров тщательным образом подготовиться и дать ответ на будущие вызовы наших европейских демократий», - сказал министр.

Летний университет демократии, который ежегодно проходит в Страсбурге в июне-июле, обеспечивает возможность обменяться опытом молодым общественным и политическим деятелям, журналистам, бизнесменам, государственным служащим и юристам. Все участники проходят подготовку в Европейской сети школ политических студий, которая была образована в 2005 году во исполнение решений Третьего саммита Совета Европы.