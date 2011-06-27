СМИ: Янукович и Медведев в Москве обсудят проблемные вопросы

Завтра в Москве планируется заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под руководством Президентов Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в ходе которой будут обсуждаться проблемные вопросы украинско-российских отношений.

Об этом сегодня пишет «Независимая газета» со ссылкой на источники.

По данным газеты, заключительным актом подготовки к переговорам стала неформальная встреча В.ЯНУКОВИЧА с российским премьером Владимиром ПУТИНЫМ 25 июня в Крыму. В частности, источники «НГ» утверждают, что стороны объявят условия совместного использования Керченского пролива.

Кроме того, речь будет идти об участии Украины в Таможенном союзе. «Наша сторона наполнила конкретным содержанием апрельское предложение Виктора ЯНУКОВИЧА о формате «3+1», в котором Украина могла бы эффективно сотрудничать с Таможенным союзом», – сказал газете один из осведомленных чиновников. По его словам, речь шла о проектном подходе к сотрудничеству.

Что касается поставок газа, то Киев, как утверждает собеседник «НГ», согласился на создание совместной с «Газпромом» управляющей структуры, которая в будущем сможет контролировать работу украинской газотранспортной системы (ГТС). «Примечательно, что в день встречи ЯНУКОВИЧА и ПУТИНА украинское правительство передало в Верховную Раду законопроект, уменьшающий перечень предприятий, запрещенных к приватизации. Среди ряда стратегических производств, право собственности на которые может вскоре измениться, есть и национальная компания «Нафтогаз Украины» с ее дочерними структурами - «Укргаздобычей», «Укртрансгазом», «Укртранснафтой» и «Черноморнефтегазом», - отмечает издание.