В Житомире "хоронили" молодежные инициативы

В Житомире вчера вечером общественная организация «ДемАльянс», Коалиция молодежных общественных организаций, органов студенческого самоуправления и молодежных активистов провели в городском Гидропарке акцию «День БЕЗ молодежи».

Как передает корреспондент УНИАН, акция символизировала протест молодежи против блокирования властью молодежных инициатив. Она прошла под лозунгом "Молодежь хочет, молодежь может!", участники акции держали также желто-голубой флаг Украины.

В рамках акции ее участники осуществили символические похороны инициатив молодежи. На виду у отдыхающих они пронесли гроб с «молодежными инициативами и интересами» через Гидропарк и закопали его.

При этом участники акции выразили надежду, что после такой акции власть прислушается к их желанию активно участвовать в общественной жизни Житомира и активнее будет поддерживать инициативы местных молодежных организации, независимо от их политической направленности.

Акция проходила перед началом праздничных мероприятий в Гидропарке по случаю Дня молодежи.