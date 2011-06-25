Милиция стягивает к суду автозаки?

К Печерскому районному суду Киева, где проходит предварительное рассмотрение уголовного дела об обвинении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией, правоохранительные органы стали стягивать специальные автомобили для перевозки задержанных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», несколько автозаков разместили возле автобусов с работниками спецподразделений, которые блокируют митинг сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

В зале судебных заседаний за спиной у Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитника Сергея ВЛАСЕНКО после объявления перерыва появились 12 работников МВД. До перерыва их там не было.

Еще двое работников МВД стоят со стороны обвинения.

Ранее лидер "Батьківщини" заявляла о намерении власти ее арестовать. «У меня есть информация, что уже планируется изменение меры пресечения на арест. Возможно, скоро это указание будет передано судье», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на судебном заседании.