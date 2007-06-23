В НУ придумали способ выкинуть одиозные фамилии из списка
Сидеть на съезде до упора...
Народный депутат Украины пятого созыва из фракции "Наша Украина" Руслан КНЯЗЕВИЧ считает, что на межпартийном съезде нужно провести рейтинговое голосование, чтобы не допустить появления одиозных фамилий в списках блока демократических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КНЯЗЕВИЧ сказал сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции. «Я лично буду настаивать, чтобы на межпартийном съезде, формируя избирательные списки, проводили рейтинговое голосование по каждой кандидатуре отдельно», - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ. «Пусть этот съезд продолжается не пятнадцать минут или пять часов. Пускай проходит два-три дня. Ведь можно выделить 15-20 минут на каждую кандидатуру», - добавил он.
По его словам, «только тогда одиозных фамилий в списках блока не будет». «Если будет рейтинговое голосование, тогда будут справедливые решения съезда», - заметил он.
Однако Р.КНЯЗЕВИЧ не назвал ни одной конкретной фамилии, о которых может пойти речь. Он убежден, что рейтинговое голосование является «наиболее справедливым подходом».