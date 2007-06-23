Наша Украина потребует от своих кандидатов ”подписку о прикосновенности”

"Наша Украина" обяжет всех кандидатов в народные депутаты написать заявления о добровольном отказе от депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня во время пресс-конференции в г. Ивано-Франковске в ходе регионального тура сказал лидер "Нашей Украины" Вячеслав Кириленко. "Ни один из кандидатов не станет депутатом, пока не напишет заявление о добровольном сложении с себя депутатской неприкосновенности в случае избрания его в парламент", - сказал он. По словам В.Кириленко, все кандидаты также будут брать на себя обязательство голосовать за определенные законопроекты, а также изменения в Конституцию.

В.Кириленко отметил, что каждый кандидат будет проходить серьезный отбор, а избирательный список будет обсуждаться на политическом совете блока, субъектами которого является 8 партий ("НУ", "Народная самооборона", объединение "Украинская десница", Конгресс украинских националистов, общественное объединение ПОРА).

В.Кириленко отметил, что в ходе тура регионами он получает большое количество пожеланий от граждан Украины относительно того, кто не должен быть в избирательном списке. Он пообещал обнародовать эти пожелания людей. "Обновление избирательного списка будет продолжаться и в дальнейшем, потому что так велит время и велят избиратели", - отметил В.Кириленко.

РБК-Украина