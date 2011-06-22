У Иващенко изъяли продукты и оставили одного

В связи с объявленной бывшим в.и.о министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО голодовкой из камеры следственного изолятора, где он находится, отселен другой арестант.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, который посетил сегодня в СИЗО своего подзащитного.

«Из-за того, что В.ИВАЩЕНКО уже третьи сутки голодает, из его камеры отселен другой арестант, изъяты все продукты питания, он употребляет только воду и не употребляет лекарств», - сказал адвокат. Он отметил, что его подзащитного ежедневно посещают врачи СИЗО, измеряют давление, вес, берут анализы.

Сейчас, как добавил Б.НЕЧИПОРЕНКО, В.ИВАЩЕНКО уже потерял полкилограмма веса. Вместе с тем состояние его здоровья остается неизменным. В частности, из-за неупотребления лекарств В.ИВАЩЕНКО не ощущает чувствительность пальцев на обеих ногах, у него продолжает развиваться хронический бронхит и тому подобное, сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 16 июня В.ИВАЩЕНКО, который обвиняется в совершении служебного преступления, объявил, что начнет бессрочную голодовку в знак протеста против предвзятости коллегии судей Печерского районного суда Киева, которую возглавляет судья Сергей ВОВК.

Это заявление В.ИВАЩЕНКО сделал в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения из-за резкого ухудшения состояния здоровья и необходимости провести соответствующее лечение.

Официально В.ИВАЩЕНКО начал бессрочную голодовку с 20 июня, уведомив об этом шаге руководство СИЗО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и в содействии незаконному отчуждению имущества во время санации завода.