Оппозицию призывают объединиться вокруг защиты Тимошенко и Луценко

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК убежден, что выборы 2012 года по предложенному Партией регионов закону приведут к уничтожению настоящей украинской оппозиции.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Нет сомнений, что власть сделает все, чтобы путем надуманных обвинений осудить и ТИМОШЕНКО, и ЛУЦЕНКО, и других представителей оппозиции. Это будет сделано для того, чтобы обезглавить крупнейшую оппозиционную силу, которой сегодня является БЮТ-Батьківщина, и не допустить ЮВТ к выборам, это понятно», - отметил З.ШКИРЯК.

По его словам, для полного контроля над государством нынешнему Президенту осталось совсем немного: «назначить свою, обласканную, оппозицию, подписать с ней «контракт на критику», пустить в парламент-2012 и спокойно формировать конституционное большинство в следующей Верховной Раде. При наличии «видимой» оппозиции, для галочки, для мирового сообщества». После этого, считает политик, состоится изменение Конституции, благодаря которому избрание Президента будет происходить в парламенте.

«А, значит, выборы 2015 года перестают быть для ЯНУКОВИЧА проблемой», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

При этом он выражает удивление, неужели оппозиционные политики, которые представлены в парламенте, не понимают, что в 2012 в ВР пустят лишь тех, кто будет согласован с властью, с АП. «Любые разговоры о возможной защите результатов после голосования являются просто демагогией. Потому что возникает вопрос: с кем защищать, кто выйдет на улицу как в 2004-м, ради кого и чего?», - прокомментировал лидер СХП.

«Мы чувствуем, что протестные настроения растут, но люди не видят главного, куда и за кем идти? Нового лидера за год не вылепишь, а те, что есть, уже всех достали. А хуже всего, что нынешняя оппозиция не предлагает общей объединяющей идеи», - отметил З.ШКИРЯК. В то же время он добавил, что, на его взгляд, такой идеей могла бы стать идея немедленного роспуска парламента и назначения новых выборов в ВР. Политик уверен, что это могло бы мобилизовать людей и вывести их на улицу.

«Я не сторонник пропорциональной идеи на местных выборах, но в настоящее время, в формате выборов в ВР, нужно избирать только по нынешнему закону, то есть по чистой пропорциональной системе. Иначе оппозиция просто станет предметом приватизации ЯНУКОВИЧА и Ко», - заявил З.ШКИРЯК.

Он также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня является тем сдерживающим фактором, который держит власть в тонусе. «Именно поэтому вся их машина направлена на уничтожение ЮВТ как политика. Я призываю всех настоящих оппозиционеров объединиться вокруг защиты Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других репрессированных, потому что, защищая их, мы совместно боремся с режимом. Сегодня не время обсуждать персоналии, сегодня время объединиться не вокруг лидера, а вокруг идеи защиты и сохранения Украины как государства», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Он выразил надежду, что осень 2011-го станет временем единенья всех патриотических, оппозиционных сил.