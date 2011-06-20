Пресс-конференция «Украина готова к выпуску электронных паспортов и ID-карт»

Во вторник, 21 июня, в 11:00 состоится пресс-конференция на тему: «Украина готова к массовому выпуску электронных паспортов и ID-карт».

Во время пресс-конференции будут продемонстрированы уникальные украинские биометрические технологии, технологии по персонализации электронных документов: прототипов загранпаспортов и идентификационных карт.

Участники пресс-конференции:

Георгий БЕЙЛИН, член Совета директоров консорциума «ЕДАПС»;

Андрей ПЕРВУШИН, генеральный директор ОАО «КП ВТИ»;

ученые Национальной академии наук Украины, представители госведомств, отвечающих за защиту информации.

Пресс-конференция состоится по адресу:

Информагентство «Наш Продукт» http://ianp.com.ua/ru/about_press, г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1.

Схема проезда здесь.

Аккредитация СМИ обязательна. При себе иметь редакционное удостоверение.

Аккредитация СМИ:

Ива РЕПНИЦКАЯ,

Тел. (066) 195-75-78,

е-mail: i.repnytska@nash-product.com.ua