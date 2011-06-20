Пресс-конференция «Украина готова к выпуску электронных паспортов и ID-карт»
Во вторник, 21 июня, в 11:00 состоится пресс-конференция на тему: «Украина готова к массовому выпуску электронных паспортов и ID-карт».
Во время пресс-конференции будут продемонстрированы уникальные украинские биометрические технологии, технологии по персонализации электронных документов: прототипов загранпаспортов и идентификационных карт.
Участники пресс-конференции:
Георгий БЕЙЛИН, член Совета директоров консорциума «ЕДАПС»;
Андрей ПЕРВУШИН, генеральный директор ОАО «КП ВТИ»;
ученые Национальной академии наук Украины, представители госведомств, отвечающих за защиту информации.
Пресс-конференция состоится по адресу:
Информагентство «Наш Продукт» http://ianp.com.ua/ru/about_press, г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1.
Схема проезда здесь.
Аккредитация СМИ обязательна. При себе иметь редакционное удостоверение.
Аккредитация СМИ:
Ива РЕПНИЦКАЯ,
Тел. (066) 195-75-78,
е-mail: i.repnytska@nash-product.com.ua