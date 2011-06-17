Кравчук: экс-президенты Украины вообще не получают пенсию

Бывшие президенты Украины вообще не получают пенсий.

Об этом сообщил бывший президент Леонид Кравчук в эфире 5 канала.

"Вы знаете, что у нас президенты Украины не имеют пенсии? Я, например, живу за то, что имею пенсию народного депутата", - заявил экс-президент.

"Я столько говорил: не делайте посмешище, примите закон. Хотите мне написать 10 гривен, напишите, но я скажу - это моя президентская пенсия. Президенты вне закона у нас", - отметил он.

"Депутаты не хотят принимать", - добавил он.

При этом, Кравчук отметил, что следует запретить бывшим чиновникам использовать государственные дачи.

"У нас каждый президент живет в своей резиденции", - отметил он, добавив, что у него такой дачи нет.

"Я построил свою", - добавил экс-президент.

Украинская правда