Литвин: мы пытаемся законами приспособиться, а не исправить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает парламентариев ответственно отнестись к принятию закона о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента перед голосованием в первом чтении за законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

В.ЛИТВИН отметил, что три законопроекта о реформировании пенсионной системы не являются совершенными.

В то же время он добавил, что, невзирая на политические пристрастия, народные депутаты должны ответственно отнестись к пенсионной реформе.

Он подчеркнул: «Не должна быть присуща практика, когда мы критикуем и одновременно чешем пятки власти, и берем у олигархов деньги за то, чтобы в свободное от работы время их критиковать».

Как заявил председатель ВР, парламент не устраивают все три законопроекта. «Мы можем продолжать и дальше соревноваться в политических упражнениях, утонченно обвинять друг друга, но ответственность лежит на всех нас», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул необходимость инвентаризации законодательства, регулирующего отношения в социальной сфере, отметив, что соответствующие законы предусматривают «неотоваренные» социальные льготы на сумму 160 млрд. грн.

По словам В.ЛИТВИНА, «мы пытаемся законами приспособиться к ситуации, а не исправить ее».

Председатель ВР призвал депутатов проголосовать за один из законопроектов, «возможно, с отвращением».