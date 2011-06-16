Губернатор запретил главам РГА писать Януковичу и Азарову

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА запретил руководителям райгосадминистраций писать письма Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного совещания с руководителями подразделений органов исполнительной власти и председателями РГА области.

“Категорически запрещаю любому руководителю района писать письма на Киев в Кабинет министров Украины или Президенту без моего согласования”, - подчеркнул В.ЯДУХА.

Такое решение губернатор принял в связи с обращением председателя Чемеровецкой РГА Сергея РОМАНЧУКА в Кабмин с просьбой выделить средства из государственного бюджета.

В.ЯДУХА отметил, что финансовые резервы стоит отыскивать на местах.