Могилев хочет уже через год выдавать ID-карточки вместо паспортов

Министерство внутренних дел через год планирует выдавать ID-карточки вместо внутренних паспортов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ на пресс-конференции после министерской встречи Украина - ЕС, касающейся выполнения плана действий по либерализации визового режима.

«Что касается айди-карточек вместо внутренних паспортов Украины, то для этого нужна более кропотливая работа, она займет, я думаю, где-то 9 месяцев - год. И мы будем готовы», - сказал министр.

Он пояснил, что в этой сфере проблемой является обеспечение каждого райотдела МВД и многих государственных учреждений устройствами для считывания ID-карточек.