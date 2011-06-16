За прослушивание телефона Кивалова возбудили уголовное дело

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного Управления МВД Украины, который инициировал и получил разрешение на прослушивание мобильного телефона народного депутата Украины Сергея КИВАЛОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.КИВАЛОВА, «уголовное дело возбуждено согласно признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 366 (должностной подлог) Уголовного кодекса Украины».

Согласно сообщению, капитан милиции, который несколько дней назад уволился со службы в МВД, обратился в суд за санкцией на прослушивание, отслеживая действия преступницы из Одесской области, но телефон указал не ее, а С.КИВАЛОВА.

Заказчик прослушки пока не установлен. Вместе с тем, в пресс-службе С.КИВАЛОВА предполагают, что заказчик - «человек, обладающий властью и деньгами. Не исключено, что речь идет о группе злоумышленников, которые незаконно прослушивают высших должностных лиц государства, возможно, с целью дальнейшей продажи информации заинтересованным лицам внутри страны или иностранным разведкам».

С.КИВАЛОВ признан потерпевшим по данному уголовному делу, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба С.КИВАЛОВА распространила комментарий в связи с незаконным прослушиванием его телефона капитаном милиции Управления МВД Украины в Одесской области.

"Это прецедент за все 20 лет независимости в Украине, когда уголовное дело за незаконную «прослушку» телефона возбуждается не по факту, а против конкретного лица. Не в последнюю очередь - из-за откровенной наглости и цинизма, которыми отличились «слухачи», - отметили в пресс-службе С.КИВАЛОВА.