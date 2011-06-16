Янукович: НДС - самый коррумпированный налог

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в автоматическом режиме возвращено уже около 70% налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал вчера во время совещания в Виннице.

«Налог на добавленную стоимость постепенно у нас упорядочивается. И сегодня уже около 70% автоматически возвращено НДС. Это очень хорошо», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это наиболее коррумпированный налог, и задача государства - избавить его от коррупции. «Для этого, если останется немножко сумм, которые будут под сомнением налогоплательщиков, - мы их будем держать, как говорят, «на оптическом прицеле», а все другие добросовестные налогоплательщики - мы будем им платить в автоматическом режиме и избирательно проверять, следить, чтобы они не злоупотребляли нашим доверием», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины с 1 марта 2011 года перешла на автоматическое возмещение НДС.

Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

При введении автоматического возмещения НДС возвращение средств происходит на 23-й день после представления декларации. В ином случае предусмотрены штрафные санкции к налоговым службам.