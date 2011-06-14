Дубина признал, что все равно подписал бы газовые контракты - не было выхода?

Бывший руководитель НАК "Нафтогаз" Олег Дубина допускает, что подписал бы газовые контракты, даже, если бы знал, что они подготовлены лично Тимошенко, а не Кабмином.

Такой вывод можно сделать из его слов в ходе очной ставки с Юлией Тимошенко, протокол которой попал в распоряжение "Украинской правды".

В ходе ставки Дубина рассказал, что получил директивы 19 января 2009 года в Москве лично от Тимошенко.

"До того момента, пока Тимошенко Ю.В. не предоставила мне упомянутые директивы, я отказывался подписывать газовый контракт в связи с тем, что считал, что формульная базовая цена на газ, в сумме 450 долларов за тысячу кубометров, была завышена".

Следователь спросил у Дубины, как бы он действовал, если бы узнал, что директивы за подписью Тимошенко не были утверждены составом правительства.

"Учитывая, что мы чуть не потеряли Одесскую область, а также часть Днепропетровской и юг Украины, поскольку были сильные морозы, я не знаю, как бы я поступил в той ситуации", - признался Дубина.

"Я считаю, что директивы премьер-министра Украины являются обязательными для выполнения теми должностными лицами, которых они касаются. (...) Выполнение этих директив для меня было обязательным", - настаивал Дубина.

Позже в ходе обмена вопросами Дубина ответил Тимошенко: "Я считаю, что даже устный приказ премьер-министра является обязательным для выполнения".

Тимошенко на протяжении очной ставки заявила, что "не имеет значения, где готовились эти документы (директивы) и кто их готовил".

Тимошенко спросила у Дубины, как выглядела ситуация с обеспечением Украины газом состоянием на 18 января, то есть перед заключением газовых соглашений.

"Я считаю, что газовая система была на грани фола, предаварийной. Впервые в истории Украины газ шел с запада на восток, чего ни в одном газотранспортном проекте для Украины не было", - ответил Дубина.

В последних предложениях протокола Тимошенко традиционно назвала уголовное дело репрессиями: "Вся ответственность за подписание контрактов лежит на мне как глава правительства в то время. Не издевайтесь над другими людьми! Все это является политической расправой".