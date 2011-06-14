Нардепам-бютовцам опять не удалось «поймать» Пшонку

Народным депутатам от "БЮТ-Батькивщины" во второй раз не удалось встретиться с генеральным прокурором Украины Виктором ПШОНКОЙ, чтобы получить от него объяснение, почему после завершения досудебного следствия экс-премьеру, лидеру «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО не отменяют подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам возле Генеральной прокуратуры народный депутат Роман ЗАБЗАЛЮК.

По его словам, депутатам сообщили, что В.ПШОНКА находится на заседании Высшего совета юстиции Украины, поэтому не сможет сегодня с ними пообщаться.

«Мы хотим проинформировать вас, что наш очередной визит к генпрокурору Украины вновь не достиг цели… Как нам объяснил начальник управления Генеральной прокуратуры, его (В.ПШОНКИ) помощник, В.ПШОНКА в данное время находится на заседании Высшего совета юстиции», - сказал Р.ЗАБЗАЛЮК.

Он отметил, что депутаты зарегистрировали в Генпрокуратуре свое обращение, под которым поставили подпись более 40 парламентариев. В обращении они требуют привести в соответствие с действующим законодательством действия Генпрокуратуры, в частности, ответить на обращение и депутатские запросы, которые были направлены раньше и срок действия по которым уже истек.

Как отметил депутат, «мы предупреждаем, что в обязательном порядке будем обращаться в связи с грубым нарушением Генеральной прокуратурой действующего законодательства в Европейский парламент. Ведь непосредственно Генпрокуратура обязана выполнять международные соглашения, чего не происходит».

Р.ЗАБЗАЛЮК от имени своих коллег в очередной раз отметил, что сегодня в Украине происходят политические репрессии в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

По его словам, причина этого - страх власти, что указанные лица, имея возможность свободно передвигаться по территории Украины, будут встречаться с гражданами и будут рассказывать им о ситуации в государстве и действиях действующей власти.

Отвечая на вопрос, не собираются ли народные депутаты предварительно записаться на прием к генпрокурору, Р.ЗАБЗАЛЮК напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, народные депутаты не записываются на прием, а имеют первоочередное право «для общения с какими-либо должностными лицами в нашем государстве».

Учитывая тот факт, что депутаты уже во второй раз не могут пообщаться с генпрокурором, у них, по словам Р.ЗАБЗАЛЮКА, создается впечатление, что тот преднамеренно «избегает прямого общения с народными депутатами Украины».

При этом он напомнил, что В.ПШОНКА не прибыл в Верховную Раду на соответствующие слушания. «Он под любыми предлогами, когда мы прибываем, избегает общения», - добавил Р.ЗАБЗАЛЮК.

Представители «БЮТ-Батькивщины» не сообщили, когда опять планируют прийти к В.ПШОНКЕ, ссылаясь на то, что намерены ожидать ответы от генпрокурора в сроки, установленные законодательством.