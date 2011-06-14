Герман ответила Freedom House: 478 чиновников привлекли за коррупцию

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что 478 действующих государственных служащих были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, комментируя отчет международной правозащитной организации Freedom House «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине» во время его презентации сегодня в Киеве.

А.ГЕРМАН отвергла обвинения в адрес нынешней украинской власти в избирательности преследований за коррупционные действия.

«478 действующих государственных чиновников самого высокого ранга, начиная от министров, заместителей министров, глав налоговой администрации привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Я не помню, чтобы такое количество действующих чиновников было привлечено к ответственности при прошлой власти», - сказала А.ГЕРМАН, отметив, что она принесла с собой список чиновников, привлеченных к ответственности.

Она передала этот список представителям Freedom House, которые распространили его среди журналистов.

После этого слово взял экс-вице-премьер-министр Украины, заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ, который назвал заявление А.ГЕРМАН «контрпропагандой».

По его словам, на камеру власть говорит одно, а в действительности делает совсем другое.

Как сказал Г.НЕМЫРЯ, А.ГЕРМАН заявила, что передала список привлеченных к ответственности чиновников, а в действительности раздала аналитическую записку СБУ, которая начинается словами: «Уже не первый раз представители «четвертой власти» пытаются придать политическую расцветку правоприменительной деятельности спецслужбы. Отдельные представители СМИ сравнивают руководителей правоохранительных органов с испанским генералом Франко, у которого был принцип «друзьям все, врагам – закон». В то же время, отмечается в записке СБУ, при всем уважении к журналистам, необходимо отметить, что они не всегда обращают внимание на то, что совершение преступлений и привлечение лица к уголовной ответственности не совпадают во времени. «Поэтому в СБУ считают вполне естественном, что в начале деятельности нового правительства правоохранители расследовали уголовные дела в отношении должностных лиц, противоправная деятельность которых имела место в период работы предыдущего правительства. Логично, что сотрудники спецслужбы не могли выявлять и пресекать то, что еще не произошло», - отмечается в записке СБУ.

В СБУ отмечают, что в первом полугодии 2010 года спецслужба начала разоблачать правонарушителей из числа служебных лиц новосформованного правительства.

В записке наводятся сведения о привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников Министерства охраны окружающей природной среды, Министерства экономики, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Государственного комитета ветеринарной медицины и других учреждений.