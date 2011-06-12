Тимошенко поздравила украинцев с Днем Святой Троицы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с праздником Святой Троицы.

Как отмечается в приветствии, размещенном на ее официальном сайте, "День Святой Троицы - один из самых любимых и самых почитаемых праздников украинского народа и отмечается испокон веков. Даже в лихие времена атеистической борьбы люди праздновали Пятидесятницу. Этот праздник - еще одно упоминание о великой жертве Сына Божьего во имя любви к людям, потому что праздник Троицы приходится на пятидесятый день Воскресения Христова".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот день является днем образования вселенской апостольской Церкви. В знак памяти о непостижимом событии: сошествии Святого Духа на апостолов, когда они получили благословение нести слово Христово.

Лидер партии «Батькивщина» пожелала соотечественникам добра и согласия, человеческого счастья и Божьего благословения.

"Пусть вера и любовь помогают вам преодолевать все трудности. Пусть Господь хранит Украину и каждого из нас!", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.