У Тимошенко говорят, что к сделкам с вакциной причастны люди Азарова

Партия «Батькивщина» требует обнародовать названия фирм и имена чиновников, причастных к злоупотреблениям при закупках, которые осуществляло и осуществляет госпредприятие «Укрвакцина» Министерства здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «Батькивщина» заинтересована в быстрейшем расследовании коррупции и других нарушений, «потому что очевидно, что к ним причастная команда Николая АЗАРОВА, люди которого, как оказывается, давно окопались в системе тендерных закупок Минздрава – еще со времен премьерства ЯНУКОВИЧА».

«Требование партии к Генеральной прокуратуре – в этом деле искать истину и обнародовать конкретные факты, а не принимать участие в чернопиаровских акциях администрации ЯНУКОВИЧА против ТИМОШЕНКО», - подчеркивают в «Батькивщине».

«Какие-либо попытки «пришить» к этому делу Юлию ТИМОШЕНКО следует рассматривать в первую очередь как элемент технологии власти, которая направлена, во-первых, на дискредитацию оппозиционного лидера, а во-вторых - на снятие ответственности за нарушение при закупках вакцин с самих «регионалов» и их ставленников в разные годы», - отмечают в партии.