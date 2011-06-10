Королевская предлагает демонтировать «доильный аппарат»

Народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина), глава Комитета Верховной Рады Украины по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает применить грузинский опыт реформирования разрешительной системы – демонтировать полностью действующую и на «чистом поле» выстроить абсолютно новую систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявила во время круглого стола «Состояние внедрения законодательства, направленного на упрощение условий ведения бизнеса».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «несмотря на принятые в 2011 году законы по дерегуляции, Украина не приблизилась к цели создания здоровой, конкурентной экономики и развития свободного рынка. При всем количестве принятых полезных законов система осталась та же. Разрешительная система как была «доильным аппаратом», так и остается, о чем говорят все международные рейтинги».

По ее словам, за редким исключением, разрешительные центры, которые могли бы существенно облегчить взаимодействие бизнеса с органами власти, сегодня не работают эффективно. По информации Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в Украине действует 681 разрешительный центр, которые в первом квартале предоставили гражданам 104672 консультаций. В среднем в разрешительных центрах в одной области предоставляется 43 консультации, а также регистрируется 1,3 предпринимателя в день.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что государство не заинтересовано в сокращении количества разрешений. По ее сведениям, в 2000-м году платные услуги государственных органов принесли в государственный бюджет 5 млрд. грн., а в бюджете на 2011 год заложено более 17 млрд. грн. «Это означает, что государство заинтересовано увеличивать количество справок и разрешений с целью наполнения доходной части бюджета. Именно это мы и наблюдаем сегодня», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Экономику контролирует огромный бюрократический аппарат, который оказывает колоссальное давление на людей дела», - подчеркнула народный депутат. По ее мнению, для реформирования сложившейся системы недостаточно «точечных» законодательных изменений. «Необходимо переходить к радикальным мерам», - считает Наталия Королевская.

В качестве примера таких мер народный депутат привела грузинский опыт, когда разрешительная система была полностью демонтирована, и на «чистом поле» была выстроена абсолютно новая система.

Кроме этого, Н.КОРОЛЕВСКАЯ настаивает на введении принципа зеркальной ответственности государства и граждан. «Предприниматель, который неправильно составил декларацию, отвечает за ошибку своими средствами. Так же и бюрократы должны персонально отвечать за те решения, которые препятствуют предпринимательской деятельности», - подчеркнула она. Соответствующий законопроект Н.КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в Верховной Раде.

Также народный депутат пообещала внести законопроект об отмене уголовной ответственности за нарушения при ведении хозяйственной деятельности, поскольку уголовные дела массово используются в качестве инструмента давления на предпринимателей. Решение о разработке такой инициативы было принято на очередном заседании Совета предпринимателей Украины, сопредседателем которого является Н.КОРОЛЕВСКАЯ.