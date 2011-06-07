Азаров: формула не так идеальна, как говорит российская сторона

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает важным согласие председателя правительства России Владимира ПУТИНА предметно обсуждать вопрос о возможности изменения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ по итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве.

«Очень важно, что Владимир Владимирович согласился на эту тему предметно разговаривать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он подчеркнул, что формула ценообразования на газ для Украины не так идеальна, как говорит о ней российская сторона.

«Эта идеальная (по мнению России – УНИАН) формула, она почему-то приводит к тому, что наши соседи получают газ по цене меньшей, чем мы. Значит, она не совсем идеальна», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в формуле неоправданно учтена цена газойля, который в качестве топлива в Украине используется лишь на 0,1%.

«То есть, есть о чем поговорить», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина для себя не просит никаких скидок по цене на газ, а лишь пытается добиться оправданных и справедливых принципов формирования цены.

«Для нас должен действовать логичный подход, который бы понимался нашей страной… Вы его считаете идеальным, мы его считаем абсолютно не идеальным», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что успешное экономическое развитие Украины будет положительно влиять и на экономическое развитие России.

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР 6 июня заявил, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.