Герман: Мельниченко говорили, что произносить в эфире

Неизвестные люди говорили экс-майору Госохраны Николаю Мельниченко, что нужно озвучивать в эфире.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире телеканала ICTV, рассказывая о том, как она брала интервью у экс-майора для "Радио "Свобода".

"Я расскажу эту историю сегодня впервые. Когда майор Мельниченко оказался в Праге, когда возник вопрос о том, что мир должен услышать его голос, выбирали журналистку, которая его не сдаст, не приведет кого-то за собой, и поверили мне", - рассказала она.

"Я действительно привезла майору Мельниченко трубку "Радио "Свобода". И дала ему возможность выйти в эфир. Я не могла тогда быть вместе с ним в эфире, я должна была молчать", - уточнила Герман.

"Говорили с ним из студии тогда, а я была возле него", - добавила экс-журналист.

"Я не знаю, какие записи он давал, куда и кому. Мне он тогда ничего не давал. Потому что он почти ничего не знал, ибо стоял возле него человек, который диктовал ему: говори то, и говори то. Сам он ни в чем не ориентировался", - рассказала Герман.

"И у меня возникает большое сомнение, работал ли он сам. И вся ли эта история выглядела тогда так хорошо. В которую я, как журналистка, тогда тоже поверила, и рискуя своей карьерой, своей жизнью, меня среди ночи в Праге забрала неизвестная машина, которая меня имела везти куда-то очень далеко. Потом много километров шла пешком, через лес", - отметила советник президента.

Она уточнила: тогда поняла, что он не тот за кого себя выдает.

"Потому что он очень многое не знает и не ориентируется, ему просто подают файлы и говорят "это"... И он все это говорит в эфир "Радио "Свобода", - добавила Герман.

"И уже позже, когда майор Мельниченко начал делать на этом карьеру, и когда ко мне так же обратился, чтобы я помогла ему с какими-то списками, или с чем там, через Партию регионов... Я сказала: извините, я верила вам до тех пор, пока вы не делали на этом политику...", - рассказала экс-журналист.

На уточняющий вопрос, какие люди диктовали Мельниченко, что говорить в эфире "Радио "Свобода", Герман заявила: "Мне никто не представлялся там".

"Я даже не знала с кем я еду. Среди них был господин Цвиль, это единственный человек, которого я знала. Все остальные были высокие люди, которые говорили кто по-немецки, кто по-чешски. И я не смела тогда спрашивать, чтобы не возникло подозрения в том, что я хочу что-то узнать и кому-то где-то эту информацию или выдать, что ли", - отметила советник президента.

Украинская правда