Тимошенко опять просится в Брюссель и Вильнюс

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с повторным ходатайством о разрешении на выезд в Брюссель (Бельгия) с 22 по 24 июня для участия в расширенном саммите Европейской народной партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Кроме того, следователю ГПУ подано ходатайство о выезде Ю.ТИМОШЕНКО в Вильнюс (Литва) с 29 июня по 1 июля для участия в международной конференции высокого уровня по приглашению Президента Финляндской Республики Тарьи ГАЛОНЕН и Президента Литовской Республики Далии ГРИБАУСКАЙТЕ.

"Мы еще раз напомнили следователю ГПУ А.НЕЧВОГЛОДУ, что в соответствии со ст. 129 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он на протяжении 3 суток должен дать ответ по сути на поданные ходатайства", - сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что на предыдущее ходатайство о выезде в Брюссель следователь не дал ответа, чем нарушил закон.