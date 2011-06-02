Киевские детсады русифицируют по «волшебному маху телефонной трубки»?

Координационный совет по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации общества «Мемориал» им. В.Стуса призывает председателя столичной городской государственной администрации Александра ПОПОВА не закрывать в городе украиноязычные классы в школах и группы в детских садах.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении Координационного совета по вопросам защиты украинского языка к А.ПОПОВУ, которое также поддержали 19 политиков, общественных деятелей и деятелей культуры.

«Мы, представители общественных организаций, выражаем в Международный день защиты детей свою глубокую обеспокоенность планами властей вернуться к практике русификации среднего и дошкольного образования в столице Украины.

Как следует из публичных заявлений начальника Главного управления образования КГГА В.ГОРЮНОВОЙ, Киевская городская государственная администрация намерена в следующем учебном году открывать в Киеве новые русскоязычные школы, русскоязычные детские сады и русскоязычные классы и группы в украиноязычных школах и детских садах. По какому-то волшебному мановению телефонной трубки во многих детских садах воспитатели уже сейчас прекращают общение с детьми на украинском языке и чтение украинских сказок», - говорится в обращении.

Координационный совет по вопросам защиты украинского языка считает, что фактически, под административным давлением и без общественного обсуждения у Киева начат процесс закрытия украиноязычных классов, школ и групп в детских садах. «Все это напоминает позорную практику советских времен по переводу учебных заведений с украинского языка на русский и является сигналом для педагогической общественности и родителей о новом курсе – курсе на восстановление русификации украинских детей вместо улучшения качества учебы, обеспечения школ и садиков необходимыми вещами, повышения зарплаты учителям и воспитателям», - считают члены совета.

Они напоминают, что по данным Веры ГОРЮНОВОЙ, в Киеве русский язык изучают 26% от общего количества учеников города, функционирует 7 русскоязычных и 11 двуязычных школ (с украинским и русским языками преподавания), в которых почти 6,5 тыс. учеников имеют возможность получать полное среднее образование по всем предметам на русском языке. Кроме того, свыше 52 тыс. учеников изучают русский язык как учебный предмет. «И все это – за счет столичного бюджета», - отмечается в обращении.

В Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств подчеркивается, что обучение на языке национального меньшинства должно осуществляться “без вреда для изучения официального языка или преподавания на этом языке”, поскольку “знание официального языка является одним из факторов социального согласия и единства”. Это требование содержится и в Гаагских рекомендациях относительно прав национальных меньшинств на образование: “Вместе с тем лица, которые относятся к национальным меньшинствам, обязаны интегрироваться в более широкое общество государства через надлежащее владение государственным языком”. Подобное предостережение сделано в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: “Охрана и развитие региональных языков или языков меньшинств не должны мешать официальным языкам и необходимости изучать их”, напоминает Координационный совет по вопросам защиты украинского языка.

По убеждению членов совета, запланированному Киевской госгорадминистрацией переводу школ и классов и детских садов на русский язык обучения и воспитания лишит детей из русскоязычных семей возможности должным образом изучить и знать государственный язык. Этот шаг они расценивают как ограничение прав самих русскоязычных граждан, создания для них морального гетто в Украине, навязывание им комплекса ущербности, неполноценности и, в конечном счете, как покушение на целостность Украины, на ее независимость.

Учитывая изложенное, Координационный совет по вопросам защиты украинского языка требует обеспечить надлежащее общественное обсуждение вышеупомянутого вопроса с участием экспертов, ученых, родителей, педагогов, провести общественные слушания, широко осветив их в средствах массовой информации; официально опровергнуть или подтвердить публичные заявления В.ГОРЮНОВОЙ относительно планов русификации образования в столице Украины; прекратить административное давление на директоров школ и детских садов, учителей и родителей.

Кроме того, члены совета призывают всех родителей и педагогов Киева не допустить восстановления русификации школ и детсадов.

«Мы особенно обращаемся к тем родителям, в семьях которых общаются на русском языке. В современных условиях в современном мире русский язык от ваших детей «не убежит». А вот украинский язык, не имея школьной практики, они хорошо знать не будут, а, следовательно не смогут профессионально исполнять обязанности, например, государственного служащего или адвоката. Не ограничивайте детям выбор профессии! Не дайте власть предержащим, которые стремятся вести свои грязные политические игры, залезть в ваши карманы. Пусть лучше направят «лишние» деньги на повышение качества образования», - говорится в обращении.