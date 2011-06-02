Новый закон о выборах ВР нужен Януковичу, чтобы узурпировать власть?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что благодаря новому закону о парламентских выборах Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Партия регионов хотят окончательно узурпировать власть.

Об этом З.ШКИРЯК заявил в комментарии к разработанному Рабочей группой при Президенте Украины под председательством министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА законопроекту о выборах народных депутатов, сообщает пресс-служба политика.

«Очевидно, что предложенный ЛАВРИНОВИЧЕМ законопроект придуман с одной целью - окончательно узурпировать власть в угоду нынешнему Президенту ЯНУКОВИЧУ, а также Партии регионов», - убежден З.ШКИРЯК.

По словам лидера «Нового Киева», не нужно лишний раз анализировать этот законопроект, поскольку его положения не приемлемы в открытом демократическом обществе.

«ЯНУКОВИЧ хочет одного: завершить то, что в свое время не реализовал экс-президент Украины Леонид КУЧМА. Завести в ВР коррупционных депутатов, которые покупают мажоритарные округа и места в списках партий, «разрешенных» АП для прохождения в будущий парламент. Дальше скупить или «нагнуть» к конституционному большинству избранных депутатов и реализовать сценарий избрания Президента в парламенте. Думаю, что он хочет сидеть «на троне» вечно», - заявил З.ШКИРЯК.

Он отметил, что сегодня оппозиция и весь украинский народ должны понять, что ждать выборов 2012 года нельзя. “Это будут выборы без выбора, это очевидно. Власть не даст возможности зайти в будущий парламент реальной оппозиции. В мажоритарных округах неугодных кандидатов будут снимать в судах, которые уже давно куплены и подконтрольны ЯНУКОВИЧУ. Списки будут четко просчитаны, в ВР войдет ровно столько, сколько они позволят”, - считает З.ШКИРЯК.

По его убеждению, большинство избирательных комиссий также будут работать на «регионалов». “А часть представителей оппозиции «пустят» в Раду для декорации”, - добавил З.ШКИРЯК.

«Единственно возможный вариант проведения выборов 2012 года - это понимание того, что результат можно будет защитить, всенародно выйдя на улицу, как в 2004-ом. Но именно такой уверенности сегодня, к сожалению, нет» - сказал лидер «Нового Киева».

З.ШКИРЯК уверен, что единственно правильным путем должен быть курс на немедленный роспуск нынешней, «карманной» Верховной Рады, которая принимает антинародные решения и законы. По его словам, нынешний парламент полностью дискредитирован в глазах народа, тем более, согласно действующей Конституции, он является нелегитимным.

«Если в рядах парламентской оппозиции есть понимание этого, тогда нужно всем вместе объединить людей, и требовать от ЯНУКОВИЧА разогнать ВР. Назначить очередные выборы, по действующему закону. А если он этого не сделает - бороться за его отставку. Все остальное – демагогия”, - отметил политик.

Председатель СХП считает, что это хорошая «лакмусовая бумажка» на реальную оппозиционность действующей власти. “Если есть желание просто сохранить мандат народного депутата еще на полтора года, это одно. Но тогда это означает, что будущее страны тебе безразлично. Сейчас у нас один путь: объединиться и создать «Народный штаб сопротивления режиму», результатом которого должно стать осеннее наступление и свержение действующей власти. Другие варианты только мешают консолидации здоровых сил и ведут в никуда», - убежден З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, 27 мая на сайте Министерства юстиции Украины обнародован «технический» проект Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», который был доработан по итогам проведенных обсуждений.

АЛАВРИНОВИЧ сообщил, что теперь доработанный проект закона переводится на английский язык, после чего будет передан на экспертизу в Венецианскую комиссии и ведущему учреждению в области избирательного права - Международному фонду избирательных систем (США). Одновременно законопроект будет вынесен для широкого общественного обсуждения.