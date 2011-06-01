Тимошенко и ее защитник играют в прятки со следователем?

Первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО с 20 апреля ни разу не явилась в ГПУ и до сих пор не знакомится с материалами возбужденных против нее уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, выступая с соответствующей информацией Генпрокуратуры относительно дел Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что дело не может быть передано в суд, пока обвинение не поставит свою подпись под протоколом об ознакомлении с материалами.

«Но я могу сказать, что ни разу Юлия Владимировна не была у следователя и не знакомилась с делами», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Кроме того, по словам первого заместителя генпрокурора, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО постоянно срывают следственные действия по уголовному делу, которое касается газовых соглашений 2009 года. «Приходит Юлия Владимировна к следователю и говорит, что следственные действия она будет выполнять, но только с защитником. А защитника нет. Следующий день приходит защитник и говорит, что будет выполнять следственные действия, но нет подзащитной», - сказал Р.КУЗЬМИН. И так, по словам первого заместителя генпрокурора, продолжается ежедневно.

«В зале суда Юлии Владимировне была вручена повестка, но она ее демонстративно выбросила и сказала, что она не явится. Такие примеры можно приводить долго», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО во время ознакомления с материалами вместо того, чтобы поставить свою подпись, пишет: «Президент предает национальные интересы, прокуратура и следователи прокуратуры фабрикуют уголовные дела по указанию мафии, мафия руководит Украиной, каждый преступник будет отвечать перед судом… Слава Украине! Юлия ТИМОШЕНКО». В другом протоколе, добавил Р.КУЗЬМИН, Ю.ТИМОШЕНКО написала: «Дело полностью сфальсифицировано, ГПУ под влиянием мафии».

«Что делать следователю прокуратуры, который вынужден видеть такое каждый день и терпеть. Последний раз следователю прокуратуры было сказано, что он, а также другие должностные лица прокуратуры, будут арестованы сразу после того, как ТИМОШЕНКО придет к власти», - добавил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 25 мая заявила, что Генпрокуратура ограничивает ее право на ознакомление с материалами возбужденного против нее уголовного дела.

«После того, как они сфабриковали это уголовное дело, они теперь хотят, по сути, де-факто запретить мне знакомиться с материалами дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь ее защитник С.ВЛАСЕНКО сообщил, что следователь сегодня высказался о возможности ознакомления со всеми 14 томами уголовного дела на протяжении недели. В то же время он отметил, что следователь не устанавливал срок ознакомления с материалами дела определенными процедурными документами.