Цушко «выздоравливает по графику»

Состояние здоровья министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО «не вызывает тревоги». Об этом сказал в интервью УНИАН председатель фракции СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, В.ЦУШКО чувствует себя нормально и «выздоравливает по графику».

И.БОКИЙ отметил, что В.ЦУШКО выполняет назначения врачей, и не исключил, что за 2-3 недели он может вернуться в Украину.

В то же время он напомнил, что затем у В.ЦУШКО будет еще «реабилитационный период».

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику. 1 июня В.ЦУШКО прооперировали.

12 июня Департамент по связям с общественностью МВД Украины сообщил, что в немецкой клинике интенсивной терапии завершено комплексное обследование сердечно-сосудистой системы В.ЦУШКО и лечение основного заболевания по диагнозу "инфаркт миокарда". Продолжается курс реабилитации, расширяются дозированные физические нагрузки под присмотром специалистов.