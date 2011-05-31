Табачник знает, что масса украинцев «встречается с девушками на русском языке»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК обещает увеличить количество школ в Киеве с преподаванием на русском языке, если этого захотят родители.

Об этом он сказал в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

«Украина в этом смысле вообще несколько удивительная страна. У нас по статистике 77% украинцев, 17% русских, остальные – граждане других национальностей. Но при таком соотношении (77% – это больше трех четвертей) 60% населения в столице говорит, живет, общается, встречается с девушками на русском языке. Из 537 средних школ полностью на русском языке преподавание – только пять», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

«Будет больше. Если родители захотят… Это же не может делать министр», - отметил он.

Он убежден, что «родители должны понять, что человек с двумя руками, двумя языками, двумя информационными морями, он значительно сильнее и конкурентоспособнее, чем человек с одной рукой, одним языком, одним миром информации».

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день все нормативные акты министерства построены таким образом, что, если родители хотят обучать ребенка на русском языке, для этого есть все возможности.

Он заверил, что никто этому не мешает, а в случае нарушений рекомендует обращаться в Министерство образования.

«Мы ретивых чиновников поправим», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.