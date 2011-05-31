В парламенте принесли присягу два новоизбранных депутата от ПР

В Верховной Раде Украины приняли присягу два новоизбранных народных депутата Сергей ПАЧЕСЮК и Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК признал избранными и зарегистрировал этих двух народных депутатов, которые прошли в парламент по спискам Партии регионов.

Они зарегистрированы депутатами вместо Николая Лисина, который погиб в ДТП, и Владимира КОЗАКА, который сложил депутатские полномочия в связи с назначением его гендиректором «Укрзализницы».