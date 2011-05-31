В парламенте принесли присягу два новоизбранных депутата от ПР
10:21, 31 мая 2011Политика
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Вместо Козака и погибшего Лисина
В Верховной Раде Украины приняли присягу два новоизбранных народных депутата Сергей ПАЧЕСЮК и Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.
Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК признал избранными и зарегистрировал этих двух народных депутатов, которые прошли в парламент по спискам Партии регионов.
Они зарегистрированы депутатами вместо Николая Лисина, который погиб в ДТП, и Владимира КОЗАКА, который сложил депутатские полномочия в связи с назначением его гендиректором «Укрзализницы».
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