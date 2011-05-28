В Украине появится Комитет самозащиты предпринимателей?

Активисты акции «Вперед» намереваются организовать Комитет самозащиты, который будет помогать предпринимателям защищаться от произвола государственных контролирующих органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акции.

Активисты акции уверены, что 27 мая на Владимирском рынке была осуществлена “попытка реализации новой схемы рейдерського захвата, которая сейчас апробируется по всей Украине с использованием экологической службы как инструмента давления”.

«В последнее время постановления о нарушении природоохранного законодательства используются в качестве основания для прекращения деятельности объектов торговли во многих городах Украины, в частности, в Кривом Роге, Николаеве и других городах. Мы имеем дело с новой технологией рейдерських захватов», - считает председатель профсоюза работников малого и среднего бизнеса Украины и один из организаторов акции «Вперед» Вячеслав РОЙ.

В свою очередь, председатель Народной коллегии Всеукраинской общественной акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что “Украина вступила в четвертую волну рейдерських захватов - это государственное, чиновническое рейдерство”.

“Аппетиты у рейдеров остались те же, а вот вкусы изменились. Если к этому передел в основном касался больших предприятий, то в 2010-2011 году рейдерству массово поддается малый и средний бизнес”, - отметила она.

По ее мнению, схема везде одна и та же - проверки, предписания, штрафы. Потом с использованием разных государственных органов происходит изменение владельца.

“Мы создаем специальный комитет, который будет заниматься мониторингом осуществления прав собственности, а также обеспечивать правовую защиту предпринимателей. Команда «Вперед» - это команда действий. Мы будем жестко реагировать на любые попытки преступного перераспределения собственности под прикрытием госслужб», - заверила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая, в 6:30 на Владимирском рынке появились представители Экологической инспекции Киева, а также бойцы «Беркута». Проверяющие предъявили администрации постановление о временной приостановке работы рынка на 5 дней на основании якобы нарушений природоохранного законодательства (несвоевременное согласование лимитов на отходы).

Действия контролирующих органов предприниматели расценили как попытку рейдерского захвата, поэтому еще накануне ночью начали вывозить свой товар из рынка.