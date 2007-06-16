Шаповал думает, что ЦИК могут использовать для похорон

09:16, 16 июня 2007
Политика
684 0

Причина кризиса - саботаж

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ не исключает срыва досрочных выборов.

Как сообщает “5 канал”, по словам председателя ЦИК, самая большая угроза - в несоблюдении политических договоренностей.

"Состав ЦИК могут использовать с целью юридических похорон внеочередных выборов" – сказал В.Шаповал.

Как отметил председатель ЦИК, причины кризиса в Комиссии вызваны именно саботажем политических договоренностей.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter