Шаповал думает, что ЦИК могут использовать для похорон
09:16, 16 июня 2007Политика
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Причина кризиса - саботаж
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ не исключает срыва досрочных выборов.
Как сообщает “5 канал”, по словам председателя ЦИК, самая большая угроза - в несоблюдении политических договоренностей.
"Состав ЦИК могут использовать с целью юридических похорон внеочередных выборов" – сказал В.Шаповал.
Как отметил председатель ЦИК, причины кризиса в Комиссии вызваны именно саботажем политических договоренностей.
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