Ющенко будет ждать, поки Тимошенко помириться с Порошенко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет следующую встречу с участниками будущей коалиции лишь после того, как они представят единый проект политического соглашения о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Сообщив, что на протяжении последних двух дней Президент проводил встречи с представителями «Нашей Украины» и БЮТ, И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что по результатам этих встреч была достигнута договоренность о том, что «следующая встреча Президента в формате «тройки» состоится только при условии согласования уже единого документа политического соглашения о коалиции”. “Это - требование Президента», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она также отметила, что Президент является «большим оптимистом» в вопросе формирования коалиции, и он убежден, что коалиция образуется к концу мая. «И он надеется, что следующая встреча в формате «тройки» с Президентом состоится в начале следующей недели», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, Президент информирован о том, что каждая политическая сила имеет свой вариант коалиционного соглашения. «Он считает, что в каждом из этих документов есть рациональное, важное зерно, но единственное, что нужно для будущей коалиции, – это выйти на единый согласованный документ, и с ним уже прийти к Президенту», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.