Немцов: если посадят Тимошенко, Путин будет править Россией вечно

Если лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко посадят в тюрьму, глава правительства РФ Владимир Путин "будет править Россией вечно".

Такое мнение выразил в эфире одного из украинских телеканалов один из лидеров российского оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов.

"Если посадят Тимошенко, то Путин будет править Россией вечно. Потому что понимая, что случилось с его коллегой премьер-министром, он до ручки доведет Россию, и вам мало не покажется... Пример Тимошенко будет означать: как только уйдешь из власти, сразу же сядешь", - прибавил Немцов.

Он также считает прогрессом сложившуюся в Украине ситуацию, когда Тимошенко могут привлечь к ответственности.

"Это, конечно, интересно, что обвиняют бывшего премьер-министра (Юлию Тимошенко за подписание газовых соглашений с РФ - Ред.) и есть угроза, что ее могут на много лет посадить. Это принципиально невозможно в России. И я считаю хорошо, что это возможно хотя бы Украине. Было бы классно, если бы допросили Путина, кстати, по разным вопросам, не только по вопросу газового контракта, но я не могу себе представить, что такое у нас в России возможно. То, что в Украине это возможно, я считаю прогрессом", - прибавил Немцов.

Он также отметил, что у многих в Москве есть ощущение, что политическая составляющая в этом процессе доминирует.

"То есть у многих в Москве есть ощущения, что с Юлией Владимировной просто хотят разобраться как с политическим оппонентом", - резюмировал политик.

Напомним, на днях следователь ГПУ обвинил экс-премьера в нанесении ею убытков государству на 3,6 млрд грн.

ТСН