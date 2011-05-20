Литвин не знает, кому поручить вопрос об отставке Тигипко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что за обращение к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу отставки вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО проголосуют максимум 100 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на пресс-конференции в Виннице. (УНИАН: председатель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО зарегистрировал в ВР проект постановления об обращении парламента к Президенту по поводу отставки С.ТИГИПКО из-за непрофессионализма и провала в социально-экономической политике правительства).

«Я спокойно отношусь к этой законодательной инициативе, которая не лежит в компетенции ВР Украины. ВР сегодня не влияет на кадровые вопросы», - ответил спикер парламента на вопрос, касающийся сегодняшней инициативы по отставке С.ТИГИПКО.

В.ЛИТВИН также не знает, какому комитету этот вопрос можно поручить на рассмотрение. «Я думаю, что для рассмотрения этого вопроса понадобится месяц, и я не знаю, какому комитету поручить рассматривать этот вопрос, поскольку это не в компетенции ни одного комитета. Но я могу прогнозировать, какие будут результаты голосования: я думаю, что будет где-то до ста людей – коммунистов, части НУ-НС и часть «Батькивщины», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также считает, что соответствующая инициатива относительно отставки С.ТИГИПКО может «сработать» ему в плюс. «Я думаю, что такой проект постановления сработает для ТИГИПКО в плюс, ведь как бы там ни критиковали социальную сферу – он пока ассоциируется как «реформатор». И, скажем, пенсионное законодательство, сотрудничество с МВФ никоим образом не «тянет» ТИГИПКО назад», - сказал В.ЛИТВИН.