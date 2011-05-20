Продолжается обыск в офисе Пилипишина

В столице в офисе общественной организации “Киевляне прежде всего!” (на улице Туполева в Святошинском районе), лидером которой является экс-глава Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН, сейчас продолжается обыск.

Об этом УНИАН сообщили представители движения “Киевляне прежде всего!”.

Как сообщал УНИАН, В.ПИЛИПИШИН подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий.

Ему инкриминируется превышение служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ домов на проспекте Победы в столице общей площадью более 3220 кв. м, чем нанесен ущерб общине на сумму свыше 15 млн. грн.

В частности, частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводились занятия.

Голосеевский районный суд Киева вынес постановление о задержании и доставке В.ПИЛИПИШИНА в суд для рассмотрения представления об избрании ему меры пресечения – взятии под стражу. Однако по указанным решениям суда и следователя В.ПИЛИПИШИН не задерживался, поскольку находился на лечении в клинике “Медиком”, а в настоящее время находится в Национальном научном центре «Институт кардиологии им. академика Стражеско».

Учитывая состояние здоровья В.ПИЛИПИШИНА, следователь прокуратуры 25 апреля избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.