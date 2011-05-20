Для освобождения Луценко под залог собрано 970 тыс. грн.

Для освобождения экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО под залог уже собрано необходимую сумму, заявляет народный депутат от НУ-НС, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом сообщается на сайте партии «Фронт Змін».

Политик добавил, что сейчас юристы работают над тем, чтобы при соответствующем решении суда обеспечить перечисление этих средств.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что идея собрать средства появилась на переговорах с председателем фракции НУ-НС Николаем МАРТЫНЕНКО. «И мы ее сегодня юридически оформляем. Важно то, что необходимая сумма средств уже есть. Но залог будет внесен только в том случае, если будет соответствующее решение суда», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК объяснил, что предложение депутатов заключается в том, чтобы собрать максимальную сумму, которая может быть выдвинута Ю.ЛУЦЕНКО как нанесенный государству ущерб.

«Максимальная сумма обвинения – которая начислена и чего нет, которая гипотетически может быть предъявлена ЛУЦЕНКО, – это 970 тыс. грн. Мы положим эти деньги на счет. Если он виноват, эти деньги сразу пойдут в государственный бюджет, если он не виноват, то нужно будет предъявить обвинение всем тем, кто начал криминальное преследование ЛУЦЕНКО, и они так же будут нести ответственность. И не только финансовую», - подытожил лидер партии «Фронт Змін».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.