Иващенко из СИЗО этапировали в больницу

Бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО сегодня утром этапировали из СИЗО в Киевскую больницу скорой помощи на обследование.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Я должен был сегодня встретиться с ним, но мне его не выдали, зашел конвой и сообщил, что его повезли в БСП», - сказал адвокат.

Он предположил, что В.НЕЧИПОРЕНКО поместят в ту же палату, где находится экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

В.НЕЧИПОРЕНКО сомневается, что сегодня сможет встретиться в больнице со своим клиентом.

«Пока его доставят, пока оформят - это длительное время. А уже с понедельника будем пробиваться к нему», - сказал он.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества при санации завода.