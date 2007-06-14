Мороз: несколько десятков депутатов из оппозиции просят не оглашать заявлений

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня зачитал 14 заявлений народных депутатов от БЮТ и «Нашей Украины» о выходе из фракций, что влечет за собой досрочное прекращение полномочий народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Председатель ВР зачитал на заседании парламента 7 заявлений народных депутатов от БЮТ – Евгения КОНСТАНТИНОВА, Олега РАДКОВСКОГО, Арнольда РАДОВЦА, Александра РЯБЕКИ, Юлии ТИМОШЕНКО, Николая ТОМЕНКО и Елены ШУСТИК.

Кроме того, были оглашены семь заявлений о выходе из фракции "Наша Украина" - Алексея КУЧЕРЕНКО, Екатерины ЛЕВЧЕНКО, Николая МАРТЫНЕНКО, Анатолия МАТВИЕНКО, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Александра ТРЕТЬЯКОВА и Николая ЯКОВИНЫ.

Перед оглашением заявлений А.МОРОЗ отметил, что сегодня утром у него состоялся разговор с группой депутатов от оппозиции, которые требовали объявить все заявления о выходе из фракций. «Но среди них были и те, кто просил, чтобы такие заявления не оглашали. Несколько десятков депутатов не хотят, чтобы эта процедура происходила», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что факт достоверности объявленных заявлений был установлен на основе личного присутствия депутатов во время пленарного заседания 1 июня. В частности, по его словам, это подтверждено списками регистрации или стенограммой пленарного заседания.

А.МОРОЗ отметил, что другие народные депутаты должны зайти в Секретариат Верховной Рады и хотя бы в устной форме подтвердить достоверность своих заявлений. «После этого мы объявим, и никто не будет оказывать сопротивления», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, раньше А.МОРОЗ объявил 50 заявлений от депутатов БЮТ о выходе из фракции и 29 заявлений депутатов-“нашеукраинцев”. Всего было написано 103 заявления от БЮТ и 66 – от “Нашей Украины” о выходе из фракций.