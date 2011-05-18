Луценко заявляет, что не прекратит голодовку

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что не намерен прекращать голодовку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народная самооборона", об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня своей жене Ирине во время свидания в Киевской больнице скорой помощи.

«Я не прекращаю голодовку. Я хочу показать, что я буду бороться дальше. Теперь свое слово должен сказать суд», - процитировала слова Ю.ЛУЦЕНКО его жена

В то же время она проинформировала, что вчера, "когда власть в очередной раз заявила о стабильном состоянии ЛУЦЕНКО, врачи обнаружили у него воспаление пищевода, больше 20 эрозий и язвы двенадцатиперстной кишки, поликистоз желчного пузыря. Невропатолог зафиксировал нарушение функций сосудов головного мозга".

Продолжая тему, И.ЛУЦЕНКО обратила внимание на то, что на днях "генпрокурор своим личным решением изменил решение следователя ГПУ относительно руководителя фракции Черновецкого и заменил ему арест подпиской. ЛУЦЕНКО не крал пол-Киева, но его арест неизменен с точки зрения ГПУ». При этом она отметила, что ее муж так и не получил ни одного – ни положительного, ни отрицательного – ответа от генпрокурора.

«Юрий ЛУЦЕНКО просил передать благодарность всем, кто беспокоится о его жизни и здоровье», - добавила И.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра внутренних дел меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

16 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи категорически просят Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

“Состояние моего мужа критическое. Об этом говорят сами врачи. Постоянное повышение температуры, увеличение ацетона в организме – начинаются необратимые процессы”, - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По ее словам, врачи категорически просят ее уговорить мужа прекратить голодовку, «иначе они не смогут спасти его».

Напомним, к Ю.ЛУЦЕНКО с просьбой прекратить объявленную им голодовку уже обратились Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ, бывший глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир ГУЗАР, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО, деятели культуры и простые украинцы, которые направляют свои письма в адрес “Народной Самообороны”.