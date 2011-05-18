Женщина, обвинившая в насилии главу МВФ, живёт в доме для больных СПИДом

Проблемы главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана, который по подозрению в совершении преступления сексуального характера заключен в нью-йоркскую тюрьму, приобрели новый характер - как выяснилось, его предполагаемая жертва снимала квартиры в домах, где проживали исключительно носители ВИЧ и больные СПИД, пишет в четверг газета New York Post.

Как сообщает РИА "Новости",по данным издания, 32-летняя горничная, эмигрировавшая в США из Западной Африки, начиная с января проживала со своей 15-летней дочерью в доме, который Объединенное общество носителей ВИЧ и больных СПИДом Гарлема предназначает исключительно для взрослых, пораженных этим вирусом, и членов их семей.

Газета выяснила, что и ранее женщина снимала квартиру в Бронксе в одном из домов, зарезервированных Гарлемским обществом больных СПИДом.

Сотрудник общества заявил, что, чтобы получить квартиру в доме, где живет обвинительница Стросс-Кана, по крайней мере, один взрослый человек в семье должен быть носителем ВИЧ или больным СПИДом. При этом в дом не допускаются здоровые взрослые люди, у детей которых выявлен вирус.

Как утверждает газета, женщина проживает в домах под патронажем Гарлемского общества больных СПИДом с 2008 года.

Куратор дома, где живет получившая неожиданную известность эмигрантка, подтвердил, что она проживает в квартире одна вместе с дочерью.