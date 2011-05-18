Ющенко: Я к чертовой матери хочу послать эту политику

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что стал сопредседателем Совета Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" исключительно ради развития музея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

В.ЮЩЕНКО отверг какие-либо политические мотивы в этом вопросе. «Я не буду комментировать политические моменты, я ни к кому в наймы не нанимался и не буду наниматься», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что много лет посвятил тому, чтобы «Мыстецький арсенал» стал «музеем музеев в Украине», как Лувр во Франции, Эрмитаж в России и т.п.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская нация является одной из самых давних наций Европы и сделала выдающийся вклад в развитие континента. При этом он выразил сожаление, что на протяжении многих веков у украинцев забирали их богатую культуру. Он отметил, что его главной целью является то, чтобы люди, которые будут выходить из музея, «уже не могли быть хохлами, малороссами».

«Я не хочу политически смотреть на этот проект, я к чертовой матери хочу послать эту политику», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что «Мыстецький арсенал» является национальным проектом, на развитие которого должны работать все, независимо от политических пристрастий.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ указом от 28 апреля образовал Совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

В указе объясняется, что такое решение принято с учетом важной роли Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" в популяризации национального культурного достояния и с целью формирования стратегии дальнейшего развития этого культурного заведения.

В.ЯНУКОВИЧ назначил сопредседателями Совета В.ЮЩЕНКО (по согласию) и министра культуры Украины Михаила КУЛИНЯКА.