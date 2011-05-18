Ахметов поможет днепропетровским сиротам

Днепропетровская облгосадминистрация и Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” подписали меморандум в рамках реализации национального проекта «Развитие семейных форм воспитания».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, Днепропетровская область стала первой в Украине областью, подписавшей такой документ. В этом регионе проводится активная работа по развитию семейных форм воспитания – детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей, заявляют в пресс-службе “Развития Украины”.

В настоящее время в Днепропетровской области функционирует 42 детских дома семейного типа и 255 приемных семей, где воспитываются 724 ребенка.

В 2009 году в ДДСТ и приемных семьях воспитывалось 6,1% детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, от их общего количества. В 2010 году этот показатель вырос до 7,2%.

По словам губернатора области Александра ВИЛКУЛА, подписание меморандума даст новый толчок к реформированию системы интернатных заведений области для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

«Каждый ребенок должен воспитываться в семье. В Европе уже не существует детских домов интернатного типа. Европейцы отдали приоритет семейным формам воспитания. Не нужно выбирать между плохой семьей и красивым интернатом. Нужно выбирать между плохой семьей и хорошей семьей. Альтернативой плохой семье являются детские дома семейного типа и приемные семьи. Особый акцент мы должны сделать на то, чтобы упростить для будущих родителей процесс создания таких форм воспитания детей. Наша задача - сократить путь ребенка из интерната в семью», - считает А.ВИЛКУЛ.

Он убежден, что следует реформировать традиционные детские дома в детские дома семейного типа и увеличивать количество приемных семей.

В свою очередь, директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что семейные ценности – приоритет для фонда.

«В последние годы Украина демонстрирует явный прорыв в вопросе устройства детей-сирот в семью - в 2010 году национальное усыновление значительно превысило иностранное (для сравнения: в 2005 году украинцы усыновили 1479 детей, иностранцы – 2400, а через 5 лет за границу выехало 1240 детей, а украинские семьи взяли в воспитание 2380 детей из интернатных заведений). Однако проблема не решена – в Украине более 100 тысяч детей-сирот», – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он выразил надежду, что в Днепропетровской области эта проблема в ближайшее время будет решена – фонд вместе с облгосадминистрацией, общественными организациями, независимыми экспертами, представителями государственных органов разработает для области стратегию реформирования интернатных заведений и будет содействовать развитию семейных форм воспитания.

«Мы уже договорились о первых шагах: это создание трех детских домов семейного типа, а также центра по работе с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах (это предупредит так называемое социальное сиротство). На протяжении двух месяцев информация обо всех детях из интернатных заведений Днепропетровской области будет на портале по усыновлению и, надеемся, они быстро найдут своих новых родителей», - сообщил директор фонда “Развитие Украины”.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на учете в Днепропетровской области находятся 9 тысяч 837 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, что на 558 детей меньше, чем в прошлом году. Из них около 23%, или 2 тысячи 300 детей, воспитываются в детских заведениях интернатного типа.