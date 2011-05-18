Глава МИД Украины поехал в Румынию - впервые за последние 6 лет

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО находится сегодня с однодневным визитом в Румынии, в рамках которого проведет встречи с руководством страны и главой внешнеполитического ведомства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, программой пребывания К.ГРИЩЕНКО в Бухаресте также предусмотрены его встречи с представителями украинской общины в Румынии, представителями украинских и румынских СМИ.

Сегодняшний визит руководителя украинского внешнеполитического ведомства до Бухареста является первым за последние 6 лет, цель визита - активизировать двусторонний политический диалог, дать новый толчок для наполнения конкретным содержанием повестки дня украинско-румынского сотрудничества, в т.ч. интенсифицировать региональное сотрудничество между Украиной и Румынией.